قالت شركة البريقة لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إن فريقا من مختبر حماية البيئة التابع للشركة قام بتركيب أنابيب الانتشار بالمناطق المحيطة بالبريقة، لقياس نسب الغازات الملوثة للهواء.

وأضافت الشركة أن المناطق التي تم وضع الأنابيب فيها هي بشر والعرقوب والحقول التابعة للشركة، وذلك بهدف قياس نسب انتشار خمسة غازات ملوثة للهواء الجوي، من خلال تقنية تعتبر من أدق الطرق المستخدمة عالميا في الغازات الملوثة.

The post البريقة لإنتاج النفط: تركيب أنابيب قياس نسب تلوث الهواء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية