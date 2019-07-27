عقد خالد أحمد شكشك اجتماعاً موسعاً بمقر السفارة بحضور السفير وممثل وزارة الخارجية الأمريكية و رئيس وأعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال، نوقش على إثره المشاكل التي تواجه الشركات الأمريكية في ليبيا وتؤثر على سير أعمالها.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس ديوان المحاسبة والوفد المرافق له في مؤتمر الرقابة على أهداف التنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 22- 23 يوليو ، وبتنسيق من السفارة الليبية واشنطن وبطلب من الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

وأعرب رئيس الديوان عن شكره مثمناً الدور الذي تقوم به الجمعية في تحفيز الشركات الأمريكية للاستثمار في ليبيا وأثر ذلك في خلق الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز العلاقة بين الدولتين ، مؤكداً على دور الديوان في الرقابة على عقود ومشروعات التنمية وتقييم أداء المؤسسات ، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق بتبني الديوان البحث في ملاحظات و شكاوى الشركات المتضررة لضمان حفظ حقوقها ، وتحفيز مؤسسات الدولة على تهيئة الظروف الملائمة لتمكينها من استكمال مشروعاتها وتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المجالات وضرورة عقد اجتماعات لاحقة متخصصة بمشاركة مؤسسات الدولة المعنية.

وأكد رئيس الجمعية من جانبه على رغبة الشركات الأمريكية واستعدادها لمواصلة أعمالها والتوسع في تعاقداتها مثنياً على دور السفارة الليبية والديوان في فتح باب التواصل ومنح فرصة للنقاش بما يعزز الثقة ويزيد من فرص الاستثمار والعمل في ليبيا .

The post رئيس ديوان المحاسبة يشارك في مؤتمر الرقابة على أهداف التنمية المستدامة بنيويورك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية