قتيلان بسقوط قذيفة على منزل بالهضبة البدري

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، مساء السبت، مقتل شخصين إثر سقوط قذيفة على منزل بمنطقة الهضبة البدري، جنوبي طرابلس.

وقالت هيئة السلامة الوطنية بصفحتها في “فيسبوك”، إن فرق الإطفاء والإنقاذ بإمرة الضابط مراد جمعة كانت في مكان وقوع الحادث وتعاملت معه.

من جهته، ذكر مركز الطب الميداني في طرابلس أن فريقه أسعف شخصا إفريقيا من العمالة الوافدة أصيب جراء سقوط قذيفة في مكان سكنه بمصنع للرخام بمنطقة صلاح الدين، وتم نقله إلى مستشفى الحوداث أبو سليم.

يشار إلى أن العديد من محاور القتال في طرابلس شهدت السبت، اشتباكات وصفت بـ”العنيفة” بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من قصف جوي نفذه الجيش الوطني لأول مرة منذ بدء العمليات، على مواقع عسكرية في مدينة مصراتة، أبرزها القاعدة الجوية.

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