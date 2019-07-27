المحجوب لـ218: طيران الوفاق استهدف “طائرة حجاج”

– غارة طيران الوفاق على قاعدة الجفرة استهدفت طائرة كانت تستعد لنقل الحجاج

– سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف معسكر السكت في مصراتة الذي يضم آليات عسكرية

– ضربات سلاح الجو في مصراتة استهدفت غرفة عمليات الطائرات المسيرة

– سلاح الجو استهدف الرادار ومنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الوفاق في مصراتة

– سلاح الجو استهدف جماعة مسلحة في قاعدة القرضابية بسرت كانت تستعد لمهاجمة الجيش

– استهداف رتل قرب الشقيقة وانهيار قوات الوفاق في محور الزطارنة

– عملية نوعية للجيش الوطني تم فيها القبض على عناصر بوابة تقبض على الهوية

– خلافات حادة بين مجموعتين مسلحتين من قوات الوفاق على أمور ميدانية

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