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المحجوب لـ218: طيران الوفاق استهدف “طائرة حجاج”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

– غارة طيران الوفاق على قاعدة الجفرة استهدفت طائرة كانت تستعد لنقل الحجاج
– سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف معسكر السكت في مصراتة الذي يضم آليات عسكرية
– ضربات سلاح الجو في مصراتة استهدفت غرفة عمليات الطائرات المسيرة
– سلاح الجو استهدف الرادار ومنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الوفاق في مصراتة
– سلاح الجو استهدف جماعة مسلحة في قاعدة القرضابية بسرت كانت تستعد لمهاجمة الجيش
– استهداف رتل قرب الشقيقة وانهيار قوات الوفاق في محور الزطارنة
– عملية نوعية للجيش الوطني تم فيها القبض على عناصر بوابة تقبض على الهوية
– خلافات حادة بين مجموعتين مسلحتين من قوات الوفاق على أمور ميدانية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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