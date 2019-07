أعلن بركان الغضب، السبت، وفاة شخصين إثر سقوط قذيفة على منزل بمنطقة الهضبة البدري، نتيجة الاشتباكات مع قوات الجيش الوطني.

ويشن الجيش الليبي الوطني عمليات واسعة لتطهير طرابلس وكافة ربوع ليبيا من الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية.

The post وفاة شخصين إثر سقوط قذيفة على منزل بمنطقة الهضبة البدري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية