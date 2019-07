أصدر رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين عميد ركن غيث الشريدي قرارًا بضم عدد 589 من ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحرب على الإرهاب ، تنفيذا بناء على تعليمات القائد العام الدائمة بشأن تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة .

وجاء هذا القرار بعد أن تم استفتاء البيانات المطلوبة لدى منظومة الهيئة ونص ذات القرار على أن تصرف إعانة 1000 دينار للمعنيين .

ونقل مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي عن الشريدي قوله إن الهيئة مستمرة في عملها تجاه الفئات المعنية ولن تدخر الهيئة ومكاتبها التابعة لها في نطاق البلديات جهدًا في تذليل كافة الصعاب أمام الفئات المستهدفة .

The post رئيس “العامة لرعاية أسر الشهداء”: ضم 589 من ذوي الإعاقة للمنظومة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية