“المحاسبة” يتبنى حل مشاكل الشركات الأميركية بليبيا

بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس أحمد شكشك، في اجتماع موسع بمقر السفارة الليبية في واشنطن، بحضور السفير، وممثل وزارة الخارجية الأميركية ورئيس وأعضاء الجمعية الأميركية الليبية للأعمال، لبحث المشاكل التي تواجه الشركات الأميركية في ليبيا.

وأكد رئيس الجمعية الأميركية الليبية للأعمال، أن الشركات الأميركية مستعدة لمواصلة أعمالها في ليبيا والتوسع في تعاقداتها لإقامة مشاريع جديدة في البلاد.

وجاء الاجتماع على هامش مشاركته في مؤتمر الرقابة على أهداف التنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 22- 23 يوليو.

ووفق بيان لديوان المحاسبة، السبت، فقد أكد شكشك على دور الديوان في الرقابة على عقود ومشروعات التنمية وتقييم أداء المؤسسات، مضيفا أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق على تبني الديوان البحث في ملاحظات وشكاوى الشركات المتضررة لضمان حقوقها، وتحفيز مؤسسات الدولة على تهيئة الظروف الملائمة لتمكينها من استكمال مشروعاتها وتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر عقد رئيس الديوان اجتماعاً مع الوكالة الأميركية للتنمية باعتبارها هيئة حكومية تابعة لوزارة الخارجية لبحث آفاق التعاون وتطوير عمل الديوان في مجال تدريب الكوادر الفنية المتخصصة ووضع الخطط والبرامج وضمان المتابعة الجيدة لأهداف التنمية.

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