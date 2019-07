أجرت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بمعهد المهن الهندسية، امتحانات في قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 للموظفين التابعين لفرع المصلحة.

وقال مدير الفرع العقيد أسامة الدرسي، إن عدد المتقدمين للامتحانات تجاوز ال500 موظف وموظفة، موزعين على مختلف السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها لغرض رفع الكفاءة، مؤكدا أن الامتحانات تم وضعها بصورة دقيقة من قبل مختصين في القانون، موضحا أن مكتب الجودة والتدريب بالفرع أشرف على هذه الامتحانات.

The post امتحانات لـ500 موظف بمصلحة الأحوال المدنية لرفع الكفاءة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية