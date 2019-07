قال الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إن المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة غير القانونية، تستغل مسألة حقوق الإنسان، وقوتها السياسية، وحضورها العالمي، من أجل وضع اللوم على ليبيا.

وأضاف قاسم في تصريحات صحافية، أن المهاجرين غير القانونيين هم رعايا دول قائمة ومستقرة، مؤكدا وجود إرادة مستمرة لجعل ليبيا أرضا للميعاد لهؤلاء المهاجرين.

