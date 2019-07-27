أمن طبرق يضبط شحنة سجائر مهربة بـ100 ألف دينار

ضبط أفراد تابعين لمركز شرطة الجغبوب التابع لمديرية أمن طبرق، كمية كبيرة من صناديق السجائر المهربة بالقرب من الحدود الليبية والمصرية.

وقال مصدر مطلع من مركز شرطة الجغبوب السبت لـ«بوابة الوسط»، إن بلاغًا ورد لمركز شرطة الجغبوب التابع لمديرية أمن طبرق بوجود مكان يستخدم لتخزين السجائر المستوردة وهي تهرب من مصر إلى ليبيا عبر واحة الجغبوب.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط الكمية ونقلها لمركز شرطة الجغبوب لأخذ الأذن من الجهات المختصة لإعدامها وتقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دينار.

ضبطت قوات تابعة لمركز شرطة الجغبوب قبل أيام على كمية كبيرة من الخمور المستوردة كانت موجودة بأحد المخازن على الحدود الليبية المصرية.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا