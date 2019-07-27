الناظوري يدعو من بنغازي لـ”ضرب أوكار الجريمة”

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار ابراهيم بوشناف، السبت، اجتماعا مع مقر مديرية أمن بنغازي بكافة مسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية بالمدينة، للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه التي تواجه الأجهزة الأمنية.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الأركان، فقد تناول إعداد البرامج والخطط اللازمة للحد من الخرقات الامنية والقضاء عليها ووضع الصفات ذات العلاقة أمام مسؤولياتها بحال وجود أي تقصير على أن يكون التنسيق مباشر بين رئيس الأركان ووزير الداخلية لتولي مهمة الاشراف والمتابعة ومحاسبة المقصرين.

وبحث الاجتماع العمل على حصر الجناة وأرباب السوابق وتنفيذ أوامر الضبط والاحضار الصادرة عن النيابة العامة وذلك على وجه السرعة وبكل حزم وقوة، وأن يشمل العمل الأمني كافة مناطق وشوارع المدينة.

وحث الفريق الناظوري على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطن وحمايته وصيانة حقه، مؤكدا أهمية العمل بمبدأ التنسيق والتعاون والتكامل الامني بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وأكد الاجتماع ضرورة الانتقال بالعمل الأمني من مرحلة التقليد والجمود إلى مرحلة التفكير والابتكار في تشخيص الأشكال ووضع الحلول المعاصرة للحالة الراهنة والمستقبلية.

واعتبر الناظوري أن المركبة غير المسجلة تشكل مشروع جريمة، داعيا الجهات المختصة ضرورة القضاء على هذه الظاهرة، مشددا على أهمية توثيق المخالفات من قبل أي من المؤسسات العسكرية أو الامنية وإحالتها وفق التسلسل المتبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وفي نهاية الاجتماع شدد الناظوري على أهمية دور الإدارات الأمنية في المرحلة الراهنة، مؤكداً على عدم التهاون في ضرب أوكار الجريمة وإقرار الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية