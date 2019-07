نظمت وزارة المالية وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة ندوة السياسات الاقتصادية والاوضاع الراهنة والتطورات المحتملة.

وتم استعراض وعرض مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات الإقتصادية المطبقة (المالية ، والنقدية ، والتجارية) ومتابعة ما تم تنفيدها. كما تناول الحاضرون بالندوة استعراض ومناقشة الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي التي تم اقرارها في نهاية العام 2018 من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتوقعات المستقبلية ، خصوصاً الاثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتاثيره على كل القطاعات الإقتصادية وعلى مستوى المعيشة للمواطن وعلى وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات .

The post «مالية الوفاق» تنظم ندوة حول تأثير الأوضاع على الاقتصاد الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية