وزارة الصحة تعلن مقتل 5 من العناصر الطبية بالمستشفى الميداني بطرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مقتل خمسة من العناصر الطبية جراء القصف الجوي الذي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بطرابلس.

ودانت وزارة الصحة في بيان، ليل السبت، القصف معلنة «استشهاد خمسة من العناصر الطبية التابعة لجهاز الطب الميداني، وتعرض ثمانية آخرين من العناصر الطبية لجروح، وتعرض المستشفى الميداني بطريق المطار للتدمير».

ولفتت الوزارة إلى أن، «الاستهداف المتكرر لكوادره و تجهيزاته ونقاط عمله، خالٍ من أي حجة، ويفاقم المعاناة اليومية لأبناء الوطن، وأن الوزارة سجلت وتسجل جميع هذه الجرائم والانتهاكات، وبدورها تحولها للجهات المسؤولة على ملاحقة المعتدين على الأطباء والمرافق الصحية».

وأشارت الوزارة إلى أن «القطاع الصحي بمختلف مراكزه الصحية ومن ضمنها الطب الميداني والدعم، واجبه القيام بإسعاف المصابين وجرحى الاستباكات، وتأمين الاحتياجات الطبية للنازحين، وإجلاء المدنيين العالقين من مواقع الاشتباك».

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