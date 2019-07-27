مصادر خاصة تكشف الأسباب الرئيسية وراء ضرب مواقع عسكرية في مصراتة

كشفت مصادر خاصة، إن القيادة العامة للجيش الوطني، لم تكن في حساباتها استهداف مواقع بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة ومينائها، ولم تكن راغبة في التصعيد العسكري، مع عِلمها بالدور التي تقوم به الكلية والميناء في دعم المجموعات المسلحة.

وأوضحت المصادر لصحيفة “العرب اللندنية”، إن الدعم العسكري الذي تلعبه تركيا في تزويدها المجموعات المسلحة، بالعتاد والدعم اللوجستي، جعلت سياسة ضبط النفس التي يتخدها الجيش الوطني مع مصراتة، يصعب تحمّلها، وكان من الضروري أن يتخد الجيش خطوة اتجاه وقف هذه التحركات ضد الجيش الوطني.

وأشارت المصادر، إن القيادة العامة للجيش الوطني، كانت ترغب في منح أعيان المدينة الكبار، فرصة أخرى لتفادي التصادم مع المدينة، ولكن نفوذ المتطرفين وقادة المجموعات المسلحة، صعّب عملية احتواء الوضع، وكان لابدّ من اتخاد خطوة لكبح جماحها.

وأكدت المصادر في سياق حديثها، إن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو على مواقع في مدينة مصراتة، كانت ردًّا مباشرًا على القصف الذي تعرّضت له قاعدة الجفرة الجوية، بواسطة طائرة تركية مسيرة.

وبحسب معلومات غير رسمية، أوضحت إن 3 طائرات إضافة إلى قادفة نوع سوخوي روسية الصنع، ستدخل الخدمة الأيام القادمة، بعد أن تمت عملية عمليات صيانتها، أشرفت عليها غرفة العمليات الجوية التابعة للجيش الوطني.

وأضافت المعلومات التي كشف عنها مصدر صحفي، إن دخول الطائرات وقادفة السوخوي لمعركة طرابلس، ستُغير التوازن العسكري على الأرض، لصالح الجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية