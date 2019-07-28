انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على بعض المناطق في ليبيا  

ذكرت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن اليوم الأحد سيشهد نهاية موجة الحر بمناطق الساحل من العاصمة إلى راس اجدير، بالتزامن مع وصول الرياح الشمالية.

وأشارت الجمعية عبر صفحتها على الفيسبوك، إن مناطق الجبل الغربي، وباطنه والمناطق الممتدة من مدينة الخمس إلى مدينة مصراتة وبوقرين وبني وليد، ستبقى فيها درجات الحرارة مرتفعة.

ورجّحت إن الحرارة المتوقّعة مطلع هذا الأسبوع، ستكون بأواخر الثلاثينات مئوية بمناطق الساحل الغربي، وتصل أو تتجاوز 40° بسهل الجفارة ومرتفعات الجبل الغربي.

وأوضحت صفحة طقس ليبيا، على الفيسبوك، إن تراجع موجة الحرّ ستبدأ في ليبيا يوم الغد الاثنين، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 45 درجة مئوية، في أغل مناطق الشمال الغربي.

توقّع طقس ليبيا، ظهور سحب منخفظة، ناتجة عن رطوبة عالية واعتدال في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية وأقصى الدواخل بالمنطقة، مع احتمال تشكّل الضباب الكثيف على مدينة نالوت والمناطق المجاورة، يوم الغد الاثنين.

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