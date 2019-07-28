اللواء 73 يعلن سيطرته على كوبري القربولي

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، سيطرته على كوبري القربولي، بالقرب من عين زارة، بعد نجاحه في استدراج المجموعات المسلحة، لمحور النقلية، والتقدّم بشكل كبير في باقي المحاور.

وأوضح المركز الإعلامي للواء 73، إن قوات الجيش الوطني تراجعت إلى نصف معسكر النقلية، حفاظًا على أفراد الجيش من تمركزات المجموعات المسلحة.

وأشار المركز، إن اللواء أعدّ خطة وتُنفّذ بشكل دقيق، وِفقا للتعلميات التي أصدرتها غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.

وشهد محيط كوبري الفروسية، يوم أمس،اشتباكات مسلحة، بعد معارك خاضها اللواء 73 ضد المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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