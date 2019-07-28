 الطب الميداني والدعم يطالب بوقف الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية

أعلن مدير عام مركز الطب الميداني والدعم، إن الهجوم التي تعرّض له المستشفى الميداني الزاوية بطريق المطار، أدّى إلى مقتل أربعة أطباء، وإصابة ثمانية آخرين من العناصر الطبية والطبية المساعدة بجروح.

وأوضح بيان المركز إن العناصر الطبية التي أُصيبت في الهجوم، نُقلت على الفور لتلقّي العلاج العاجل.

واستنكر مدير مركز الطب الميداني والدعم، الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية، وشدّد على حُرمة هذه المنشآت الطبية.

وأكد البيان على مواصلة المركز في آداء عمله، لإنقاذ وإجلاء الجرحى والمدنيين والعسكريين من مواقع الاشتباكات المسلحة.

ودعا رئيس مركز الطب الميداني والدعم، المجتمع الدولي، لأخد الإجراءات اللازمة لإيقاف القصف على المدنيين والمنشآت الطبية.

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