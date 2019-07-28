سيالة يبحث مع نظيره التونسي الأوضاع في طرابلس

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة نظيره التونسي خميس الجهيناوي على هامش مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا في العاصمة التونسية الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تمر بها العاصمة طرابلس وسبل وقف الاشتباكات والعودة إلى المسار السياسي ودعم الحكومة التونسية لهذا المسار.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الالاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيلا و 5752 جريحا بينهم مدنيون.

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