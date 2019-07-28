ندوة اقتصادية توصي باستكمال برنامج الإصلاح والإسراع في إقرار التعريفة الجمركية

أوصت ندوة نظمتها وزارة المالية باستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي، بما يضمن الاستقرار والاستدامة المالية.

واستعرضت الندوة التي شارك فيها المصرف المركزي في طرابس ووزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات الإقتصادية المطبقة (المالية، والنقدية، والتجارية) ومتابعة ما تم تنفيدها. وفق الصفحة الرسمية لوزارة المالية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

واقترحت الندوة تفعيل لجنة السياسات الإقتصادية وتضمين السياسات المصاحبة كالسياسة الاجتماعية والعمالية، والاهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاد القرار.

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ونبهت إلى ضرورة مكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة للأعمال المناسبة، ومعالجة الأثار الناجمة عن فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، والإسراع في إقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية. ودعا المشاركون إلى إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقاً لمبدأ رقم حجم الأعمال بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

وفي سبتمبر من العام 2018 أقر المجلس الرئاسي سلسلة إجراءات وتدابير اقتصادية ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي، من بينها فرض رسوم على المبيعات من النقد الأجنبي.

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