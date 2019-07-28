مقتل وجرح 13 شخصاً جراء قصف مستشفى ميداني بطريق المطار

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بالعاصمة طرابلس أدى إلى مقتل 5 من العناصر الطبية التابعة لجهاز الطب الميداني والدعم بينما تعرض ثمانية آخرون من العناصر الطبية العاملة بالمستشفى الميداني لجروح وتعرض المستشفى الميداني للتدمير.

وأدانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق القصف معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات المروعة والمتكررة من بداية الحرب في العاصمة طرابلس تتصادم مع جميع القوانين المحلية والدولية الإنسانية وتنتهك المواثيق والأعراف التي تُجرم استهداف العناصر الطبية والمرافق الصحية وأنها تضاف لسجل الاعتداءات الغير مبرر على القطاع الصحي والعاملين به.

وأكدت الوزارة أن القطاع الصحي بمختلف مراكزه الصحية ومن ضمنها الطب الميداني والدعم تقوم بواجبها في إسعاف المصابين وجرحى الاشتباكات، وتأمين الاحتياجات الطبية للنازحين، وإجلاء المدنيين العالقين من مواقع الاشتباك وأن الاستهداف المتكرر لكوادره وتجهيزاته ونقاط عمله، يُفاقم المعاناة اليومية للمواطنين، مشددة على أن الوزارة تسجل جميع هذه الجرائم والانتهاكات وتحيلها للجهات المسؤولة عن ملاحقة المعتدين على الأطباء والمرافق الصحية.

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