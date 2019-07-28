الجروشي: انتصارات الجيش على محاور العاصمة تدعم الأمن القومي الليبي والعربي

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني على محاور العاصمة تدعم الأمن القومي الليبي والعربي.

وأضاف الجروشي في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية ” أن التمركزات الجديدة التي يسيطر عليها الجيش الليبي، جميعها مواقع استراتيجية تعزز من سيطرته العسكرية وتسهل مهمة تحرير العاصمة من الإرهاب، مشيرا إلى أن معركة تحرير طرابلس هي امتداد لمعارك بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب، التي قضى فيها الجيش على إرهابيين هددوا حدود الدول المجاورة واختطفوا دبلوماسييها ومواطنيها.

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