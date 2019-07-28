الشؤون الاجتماعية تتفقد الأسر النازحة في طرابلس

قام رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الشؤون الاجتماعية ماجد بن صريتي رفقة عضو اللجنة خالد مسعود والمقدم رانيا الصيد من مديرية أمن طرابلس بجولة في بعض مراكز ايواء النازحين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الجولة شملت مركز مدرسة توفيق الغنيمي ببلدية طرابلس والتي تضم 33 اسرة نازحة وروضة اجيال التي تضم 17 اسرة نازحة ومدرسة ام القرى بسوق الجمعة وتأوي 5 اسر نازحة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الجولات الاستماع إلى شكاوى النازحين والاطلاع على أوضاعهم خصوصا من الناحية الامنية وإمكانية خلق آلية للتواصل والاستجابة السريعة من فريق مديرية الأمن في حال حدوث أي طارئ.

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