“أمن تاجوراء” يضع خطة طوارئ لتأمين الطريق الساحلي

قامت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء وباشراف مباشر من رئيس الفرع بالتوجه لبلدية القربولي تحديداً كوبري القربولي ، لتنفيذ خطة الطوارئ وذلك بعد محاولة عدد من المليشيات الخارجة عن القانون والشرعية نشر الفوضى والسرقة بالمنطقة، حيث تم مواجهتهم والتصدي لهم وبالتعاون مع وحدات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، وتمت السيطرة على المنطقة بالكامل وتمشيطها.

كما تم نشر دوريات إضافية ثابتة ومتحركة، للحفاظ على الأمن بالطريق الساحلي وحماية المواطنين.

