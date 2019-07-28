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زولية يكشف لـ” المتوسط” تلقي مجلس النواب بطرابلس دعوة مصرية للاجتماع في القاهرة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير 

كشف عضو مجلس النواب، عبد الوهاب زولية، أن أعضاء البرلمان في العاصمة طرابلس تلقوا دعوة من الجانب المصري، لتباحث الأوضاع بشأن الأحداث الراهنة في ليبيا.

واعتبر زولية، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن الدعوة المصرية جاءت بعد تأكد الجانب المصري من عدم حسم المعركة في طرابلس وطول أمدها.

وأكد زولية أن الوفد سيحضر إلى القاهرة لحضور الاجتماعات مع الجانب المصري.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مصر دائما تعمل على لم شمل ابناء الوطن بغض النظر عن موقفها منهم بدليل انها تعقد اجتماعات بين فتح وحماس رغم ان حماس ارهابية وكانت مصر تستقبل البشير مع انه اخوانى حقير ولكن كل الجهود المصرية يتم افشالها من جانب تخالف ضرار بين تركيا وقطر الذى يتحمل مسئولية الدماء التى تسيل فى ليبيا بعد ان افشل محاولات مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية بعد ان وصلت لمراحل متقدمة ولو كانت تمت لكانت طرابلس خالية من المليشيات ويسيطر على الجيش الوطنى وكنا وصلنا للانتخابات منه لله اردوغان وتميم

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