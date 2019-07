زولية يكشف لـ” المتوسط” تلقي مجلس النواب بطرابلس دعوة مصرية للاجتماع في القاهرة

خاص المتوسط/ حنان منير

كشف عضو مجلس النواب، عبد الوهاب زولية، أن أعضاء البرلمان في العاصمة طرابلس تلقوا دعوة من الجانب المصري، لتباحث الأوضاع بشأن الأحداث الراهنة في ليبيا.

واعتبر زولية، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن الدعوة المصرية جاءت بعد تأكد الجانب المصري من عدم حسم المعركة في طرابلس وطول أمدها.

وأكد زولية أن الوفد سيحضر إلى القاهرة لحضور الاجتماعات مع الجانب المصري.

