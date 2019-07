وفد نواب طرابلس ينهي زيارة إلى موسكو.. وبوغدانوف يؤكد لا سيبل للحل في ليبيا إلا بالحوار

خاص المتوسط/ حنان منير

أنهى وفد من مجلس النواب زيارة لدولة روسيا الاتحادية برئاسة النائب ناصر بن نافع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوية النائب جلال الشويهدى عضو لجنة العلاقات الخارجية، وعبد المنعم بلكور عضو لجنة المالية، وعبد الوهاب زولية عضو لجنة الحكم المحلى، وبلخير الشعاب عضو لجنة الرقاب على الأجهزة الرقابية.

وأوضح عضو مجلس النواب، عبد الوهاب زولية، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الوفد التقى الأربعاء الموافق 24/ 7 / 2019 مع مخائيل بغدانوف، مساعد وزير الخارجية بمكتبة بوزارة الخارجية و بصفته المكلف بمهام وزير الخارجية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين و سبل استمرار و تطوير هذه العلاقة.

من جانبه، أكد بوغدانوف، خلال اللقاء رفض بلاده الهجوم على العاصمة واستعرض في مطلع حديثة انه حذر القائد العام للجيش خليفة حفتر من نتائج هذه المعركة.

وشدد بوغدانوف، على الالتزام بالاتفاق السياسي وانه لا سبيل للحل إلا عن طريق الحوار ولا يمكن أن يكون هناك حسم عسكري “.

والتقى الوفد البرلماني يوم الخميس الموافق 25/7/2019 ، ليونيد سولتاسيكى نائب رئيس الدومه و رئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان، وبعد تبادل الآراء و توضيح بعض الملابسات بالشأن الليبي أكد سولتاسيكى على، التزام بلادة بالاتفاق السياسي رغم ما يشوبه من خلل، مشددا على أن وثيقة الاتفاق السياسي هي الضامن الوحيد للسلام في ليبيا”.

