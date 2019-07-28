الناظوري: يجب تنظيم العمل بالبوابات الإلكترونية

اجتمع رئيـس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف ومـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبد العزيز وكافة مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه مسؤولي القطاع الامني أثناء تأديتهم للمهام المناطة بهم.

وجرى خلال الاجتماع بحث إعداد البرامج والخطط اللازمة للحد من الخرقات الامنية والقضاء عليها في مهدها مع وضع الأشخاص ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في حالة التقصير مع التنسيق المباشر بين كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة في تولي مهمة الاشراف والمتابعة ومحاسبة المقصرين.

وحث رئيس الأركان العامة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطن وحمايته وصيانة حقه مع العمل على حصر الجناة وارباب السوابق وتنفيذ أوامر الضبط والاحضار الصادرة عن النيابة العامة وذلك على وجه السرعة وبكل حزم وقوة وألا يقتصر العمل الأمني على مناطق وشوارع بعينها إنما يجب أن يمتد إلى كافة مناطق وشوارع المدينة دون استثناء.

واتفق المجتمعون على ضرورة الانتقال بالعمل الامني من مرحلة التقليد والجمود إلى مرحلة التفكير والابتكار في تشخيص الاشكال ووضع الحلول المعاصرة للحالة الراهنة والمستقبلية

واعتبر رئيس الإركان العامة أن المركبة غير المسجلة تشكل مشروع جريمة وعلى الجهات المختصة ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بالبدء في حملات مرورية تستهدف السيارات غير المسجلة مؤكدا على ضرورة تنظيم العمل بالبوابات الالكترونية بطريق التمركز الامني المشترك الذي يشمل أكثر من جهة مختصة مشددا على ضرورة توثيق المخالفات الواقعة من قبل أي من المؤسسات العسكرية أو الامنية وإحالتها وفق التسلسل المتبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وشدد رئيس الإركان العامة على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الامنية في هذه المرحلة مؤكداً على عدم التهاون في ضرب اوكار الجريمة وإقرار الامن.

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