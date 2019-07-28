اخبار ليبيا الان

تعرف على حالة الطقس في ليبيا لهذا اليوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

يشهد الطقس اليوم الأحد ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية بسبب تأثر مناطق غرب ليبيا، بمنخفض صحراوي ، ونتوقع انخفاض، اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة،  و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33 -38) درجة مئوية بينما تتراوح على الدواخل (41 – 45 )درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (30 – 36) درجة مئوية أما على الدواخل (39) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 46) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 42) درجة مئوي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك