وزارة الدفاع الإيطالية: لم تصب أي قوة أو وحدة عسكرية إيطالية في مصراتة

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية عدم تضرر أي قوة إيطالية أو البنى التحتية المستخدمة من قبل وحداتها العسكرية العاملة بقاعدة مصراتة الجوية.

جاء ذلك في بيان توضيحي نشرته وزارة الدفاع الإيطالية حول الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت فجر الأمس قاعدة مصراتة الجوية حيث تتمركز قواتها .

هذا ونقلت صحيفة المرصد عن لاستامبا الإيطالية نفيها إصابة أي هدف إيطالي داخل القاعدة؛ مؤكدة أن القوة التي قوامها ثلاثمئة عنصر لم تتأثر؛ غير أن تقارير إيطالية أخرى وحسب الصحيفة تحدثت عن إصابة حظيرة للطائرات ومستودع للذخائر، ومقتل عدد من الأفراد التابعين للجماعات المسلحة في مصراتة .

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