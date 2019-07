“صحة المؤقتة”: توريد مولدات كهربائية على المراكز الصحية بالتميمي وراس التين

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، بأن إدارة الخدمات الصحيه بلدية ام الرزم، قامت بتوريد عدد 4 مولدات كهربائيه تم توزيعها علي المراكز الصحيه التميمي وخليج البمبه وراس التين ومرتوبه بواسطة الاتفاق مع شركة المستقبل للمعدات الكهربائيه.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إلى أن إدارة الخدمات الصحية سوف تقوم في القريب العاجل التوريد لباقي المراكز الصحية.

