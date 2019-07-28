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اللواء القطعاني: الجيش سيدخل العاصمة لتحريرها من الميليشيات خلال أيام معدودة

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أكد آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني إستعداد قوات الجيش لدخول قلب طرابلس وذلك بعد نجاح الوحدات العسكرية في استنزاف الميليشيات المسلحة بضواحي العاصمة.

اللواء القطعاني أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أن الجيش سيدخل العاصمة لتحريرها من الميليشيات خلال أيام معدودة.

وأشار إلى أن تركيا وقطر دعمت المليشيات التابعة لجماعة الإخوان بإرهابيين تم نقلهم من مدينة إدلب السورية ، لافتاً إلى أن الإرهابيين يتمركزون في مدينة الزاوية لدعم ميليشيات أبوعبيدة التي تحركها قطر وتركيا حسب مصالحهما.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المضحك بالأمس في ذكرى حزينة لجنازةالسبسى ان السراج حضر مع ولى أمره تميم بن موزه ونصب شباكهما حول الرئيس الفرنسي ماكرون بصفته اعلى شخصية حضرت الجنازة فجلس تميم على يساره ملتصقا به وكذلك السراج على يمينه وسط اشمئزاز من ماكرون على انه بين إرهابيين لا يطيقهما ولكن وجود استثمارت قطرية تجعل تميم يحاول التقرب منه وكان هؤلاء الاغبياء يتصورون ان سياسات الدول الكبرى في يد الرئيس وحده متناسين ان لديه أجهزة استحبارات تنقل له الحقيقة وبناء عليه تاخذ فرنسا موقفها ولا يمكنها دعم مليشيات إرهابية عانت منها وان دعمها للجيش الوطنى في محاربة الإرهاب ثابت رغم انف الخوان المفلسين

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  • قول ان شاء الله ونصلى العيد في ساحة الشهداء وننحر الخرفان الاغبياء ونبيع الباقى خلف معهد ابوسليم قبل العيد

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