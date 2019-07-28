ناقلة غاز تغادر الرصيف النفطي بميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة للنفط والغاز أن ناقلة الغاز الليبية «تازربو» غادرت منصة الرصيف النفطي في ميناء بنغازي.

وأشارت الشركة، في بيان صحفي عبر موقعها الألكتروني بشبكة الإنترنت أن الناقلة غادرت الرصيف بعد أن استكملت تفريغ شحنة تقدر بـ1.7 مليون طن متري من الغاز المسال بخزانات الشركة بموقع مستودع رأس المنقار – بنغازي.

من جهة أخرى غادرت ناقلة الوقود «فالجاريدنا» يوم الجمعة منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد استكملت تفريغ شحنتها من وقود البنزين بخزانات الشركة بموقع ستودع رأس المنقار – بنغازي.

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