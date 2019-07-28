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قنونو: قوات الوفاق تستعد لمرحلة جديدة من العمليات بعد قصف الجفرة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر الناطق باسم مسلحي حكومة الوفاق محمد قنونو أن ضربات “الطيران” (الطيران التركي المسير) على الجفرة نجحت في تحقيق أهدافها بعد تخطيط مخابراتي دقيق وفقاً لقوله.

قنونو إدعى في تصريح لصحيفة “أصوات مغاربية” أمس السبت  إن ضربة الجفرة دمرت حظيرة طائرات مسيرة وأعطبت طائرة يوشن تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا.

وبيّن قنونو أنه تم قصف مخزن للذخيرة بقاعدة الجفرة وبوابة ودان التي تتمركز بها من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، مشيراً إلى أن مسلحي الوفاق يستعدون لمرحلة جديدة من العمليات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • قنونو غبى منه فيه فبعد ان وصل نسور الجو للجيش الوطنى الليبى لمصراطة بدأت مرحلة جديدة تغيرت فيها الموازين ولا يمكن لا طائرات تركة الن تعمل مرة أخرى فلم يعد لها حصانة في مصراطة بالإضافة الى امكانية تعطيل مطار وميناء مصراطة وقطع طريق مصراطة مع طرابلس لعزل مصراطة اما في محاور طرابلس نرى الجيش الوطنى يسيطر على ساحة المعركة ويتقدم وينصب المصيدة لاصطياد جرذان في مواقع متقدمة بالأمس مصيدة النقلية وغدا مصيدة حمزة حتى يتم القضاء على اكبر عدد من المصاريت لا يكفى ان يصل 11 منهم لمستشفى مصرالطة نبى رفع الحصيلة لتمون بمعدل مائة خروف يوميا

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  • قنونو غبى منه فيه الم ترى في سماء مصراطة لأول مرة طيران حفتر بن شداد وصل الى مدينة الاوغاد ولم يعد لكم ملاذ امن في حماية الطليان فالطيران دقيق في ضرباته يصيب الزرزور من مائة ميل فمن الممكن ان يصيب قنونو على سريره النونو دون إصابة طفه النونو في الغرفة المجاورة انسى يانونو انكم تفلتوا من سحق الجيش الوطنى لكم في طرابلس اما مصراطة فهذه مهمة المدن التي تعرضت للمجازر على يد مصراطة ليقتصوا منهم اما قنونو فسيعرض في غابة النصر مع اخوانه القرود

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