قنونو: قوات الوفاق تستعد لمرحلة جديدة من العمليات بعد قصف الجفرة

ليبيا – إعتبر الناطق باسم مسلحي حكومة الوفاق محمد قنونو أن ضربات “الطيران” (الطيران التركي المسير) على الجفرة نجحت في تحقيق أهدافها بعد تخطيط مخابراتي دقيق وفقاً لقوله.

قنونو إدعى في تصريح لصحيفة “أصوات مغاربية” أمس السبت إن ضربة الجفرة دمرت حظيرة طائرات مسيرة وأعطبت طائرة يوشن تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا.

وبيّن قنونو أنه تم قصف مخزن للذخيرة بقاعدة الجفرة وبوابة ودان التي تتمركز بها من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، مشيراً إلى أن مسلحي الوفاق يستعدون لمرحلة جديدة من العمليات.

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