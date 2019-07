«الدفاع الإيطالية» تُصدر بيانًا بشأن الوحدات العسكرية الموجودة بقاعدة مصراتة

المتوسط:

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية، بعدم تضرر أي قوة إيطالية أو البنى التحتية المستخدمة من قبل وحداتها العسكرية العاملة بقاعدة مصراتة الجوية.

جاء ذلك في بيان توضيحي نشرته وزارة الدفاع الإيطالية حول الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت فجر الأمس قاعدة مصراتة الجوية حيث تتمركز قواتها .

ونفت إصابة أي هدف إيطالي داخل القاعدة؛ مؤكدة أن القوة التي قوامها 300 عنصر لم تتأثر.

وتشير تقارير إيطالية أخرى إلى وجود استهداف للطائرات ومستودع للذخائر، ومقتل عدد من الأفراد التابعين للجماعات المسلحة في مصراتة.

