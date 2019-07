تفاصيل اجتماع رئيس أركان القوات المسلحة مع وزير داخلية المؤقتة

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، بأن رئيـس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري اجتمع مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف ومـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبد العزيز وكافة مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه مسؤولي القطاع الأمني أثناء تأديتهم للمهام المناطة بهم.

كما تم بحث إعداد البرامج والخطط اللازمة للحد من الخرقات الأمنية والقضاء عليها في مهدها مع وضع الأشخاص ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في حالة التقصير مع التنسيق المباشر بين كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة في تولي مهمة الإشراف والمتابعة ومحاسبة المقصرين.

