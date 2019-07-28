عاجل .. غارات جوية استهدفت أهداف جديدة اليوم بينها القاعدة الجوية بمصراتة

بنغازي 28 يوليو 2019 (وال) – أكّد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التّابعة للقوّات المسلّحة العربيّة الليبية شنّ طلاعات جوية جوية جديدة لسلاحنا الجوي، صباح اليوم الأحد وضرب عدد من الأهداف من بينها القاعدة الجوية بمصراتة.

يشار إلى أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب، كشف أن مقاتلات سلاح الجو قد استهدفت فجر أمس السبت أكثر من عشرة أهداف وتم اختيارها بعناية وتم تدميرها.

و أوضح المحجوب، أن القصف استهدف غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مدينة مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت، إضافة إلى رتل بمنطقة عمليات غريان .

ولفت المحجوب إلى أن الضربات تحمل رسالة هامة مفادها، أن مسرح العمليات للجماعات والمليشيات الإرهابية في كل الجبهات مرصود بالكامل .

وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي أن قوات الاستخبارات العسكرية ووسائل استطلاعنا ترصد كل ماتقوم به العصابات وصانعتها جماعة الإخوان الإرهابية .

ووجه المحجوب، رسالة للجماعات الإرهابية مؤكدًا فيها أن نهايتكم أزفت ونعلم أن قيادات المليشيات الذين تعولون عليها بدؤوا في الفرار إلى خارج البلاد .

وتابع أن القوات المسلحة العربية الليبية انطلقت للقضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته وتحرير كامل التراب ولن تتراجع عن هذا المبتغى، مهما كانت محاولاتكم اليائسة ولن تنفعكم استعانتكم بالدّول التي يسيطر عليها تنظيمكم .(وال ـ بنغازي) ع ع

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