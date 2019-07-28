بعد اشتباكات عنيفة.. قوات الوفاق تكشف تطورات الأوضاع في طرابلس

أكد الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن محاور القتال في العاصمة طرابلس تشهد اليوم الأحد حالة من الهدوء الحذر.

وقال المجعي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن قوات الجيش شنت أمس السبت ضربات على القاعدة الجوية مصراتة كما تقدمت إلى معسكر الناقلية إلا أن قوات الوفاق تصدت لها كما حاولت التقدم في عين زارة بهدف إحداث خرق في صفوف قوات الوفاق إلا أنه تم التصدي لها.

وأوضح المجعي أن اشتباكات يوم أمس السبت خلفت قتيل من قوات حكومة الوفاق و6 جرحى.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تحاصر مجموعة من التشكيلات المسلحة بمحور وادي الربيع بطريق المطار وأكد أن قوات الجيش أحرزت تقدمات عسكرية في محاور العاصمة طرابلس.

فيما أعلنت قوات اللواء التاسع التابع لقوات الجيش الليبي، سيطرتها على كوبرى القره بوللى الاستراتيجي بالطريق الساحلي الواقع شرقي العاصمة طرابلس، في وقت تردّدت أنباء عن تواصل التقدم باتجاه منطقة بوسليم أحد أكبر الأحياء السكانية جنوب غرب العاصمة طرابلس.

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