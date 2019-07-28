النائب احميد حومة : ناقشنا مع المسؤولين الأمريكيين التشريعات التي أصدرها مجلس النواب

العنوان_ واشنطن

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة إن وفد مجلس النواب تحدث مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن عن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة والمنتخبة في ليبيا.

وأضاف حومة أن لقاءاتهم مع مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ والخارجية، تناولت عددا من القضايا من بينها الحرب التي يخوضها الجيش ضد المليشيات والإرهابيين، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو من شرعن القوات المسلحة بصفة رسمية، وعين المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي، إضافة إلى قرار المجلس الخاص بحل المليشيات في كافة أنحاء ليبيا، وتكليف الجيش بتحرير البلاد بما فيها العاصمة من كافة أشكال الإرهاب والعصابات .

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