المتوسط:

ﺍنطلقت ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ Giz الألمانية في تونس فعاليات دورة تدريبية في مجال ( التدريب في قطاع السيارات) ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه متدربين عن مركزي الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد ورفع الكفاءة المهنية بالزاوية على عدة محاور منها :-

* مبادئ تشغيل المحركات الحديث.

*المحركات الالمانييه،وانضمة التحكم الحديثه التي تعمل بها (بورش”واودي”وقولف بجميع أنواعها ).

* صناديق السرعات.

* كشف وتحديد الأعطال.

وﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ الي تدريب المدربين وإكسابهم مهارات مهنية وتقنية بهذا تخصص وتطوير أساليب وطرق تدريب الحديثة.

The post انطلاق ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية