وزير «عمل الوفاق» يُشارك في ندوة السياسات المالية والاقتصادية

شارك وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين في اعمال النوة التي نظمتها وزارة المالية “حول السياسات الاقتصادية والأوضاع الراهنة والأوضاع المحتملة للإقتصاد الليبي. وتم خلال الندوة استعراض وعرض مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات الإقتصادية المطبقة ( المالية،والنقدية،والتجارية )ومتابعة ماتم تنفيذه :-

وقد تضمنت الندوة عدد من التوصيات من أهمها :

تفعيل لجنة السياسات الإقتصادية وتضمين السياسات المصحابة كالسياسة الاجتماعية والعمالية . استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي ، بما يضمن الاستقرار والاستدامة المالية . الاهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والأحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاد القرار . تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة للأعمال المناسبة. معالجة الأثار الناجمة عن فرض الرسم عن المبيعات من النقد الأجنبي.

