جولة تفقدية لرئيس «الشؤون الاجتماعية» بمراكز إيواء النازحين بطرابلس

المتوسط:

زار رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الشؤون الاجتماعية ماجد بن صريتي رفقة عضو اللجنة خالد مسعود والمقدم رانيا الصيد، بعض مراكز ايواء النازحين.

وشملت الجولة مركز مدرسة توفيق الغنيمي ببلدية طرابلس والتي تضم 33 اسرة نازحة وروضة اجيال التي تضم 17 اسرة نازحة ومدرسة ام القرى بسوق الجمعة وتأوي 5 أسر نازحة.

وجرى خلال الجولات الاستماع إلى شكاوى النازحين والاطلاع على أوضاعهم خصوصا من الناحية الامنية وإمكانية خلق آلية للتواصل والاستجابة السريعة من فريق مديرية الأمن في حال حدوث أي طارئ.

