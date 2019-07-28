“الدفاع الإيطالية”: وحداتنا العسكرية بمصراتة بخير

قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن قواتها والبنى التحتية المستخدمة من قبل وحداتها العسكرية العاملة بالقاعدة في الكلية الجوية مصراتة لم تتضرر جراء القصف الذي استهدف الكلية أمس السبت.

وأوضحت الوزارة الإيطالية في بيان لها، أن قواتها موجودة داخل القاعدة الجوية بمصراتة في إطار بعثة الدعم المشترك بين ليبيا وإيطاليا، دون أن يتعارض ذلك مع بنود التدخل المُحددة من قبل الأمم المتحدة.

وأشار بيان الدفاع الإيطالية إلى أن الوحدة العسكرية تضم أفرادا مهمتهم تقديم المساعدة الصحية والدعم والتدريب والاستشارات والتوجيه، مؤكدة وجود سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في طرابلس لتنفيذ مهام الدعم الفني اللوجستي للبحرية الليبية كجزء من العملية الوطنية.

وكانت مصادر إيطالية قد تحدثت عن أن الهجوم الجوي الذي استهدف الكلية الجوية في مصراتة، وقع على بعد كيلومتر واحد من المستشفى العسكري الإيطالي.

وأكد المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإيطاليين الذين يتولون مهمة تأمين المستشفى، ويقدر عددهم بنحو 300 فرد.

يُشار إلى أن مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني قد شنت 8 غارات جوية على عدّة أهداف بمدينة مصراتة بينها الكلية الجوية وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع.

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