بالفيديو.. الطب الميداني يعرض آثار قصف المستشفى الميداني الزهراء

اعلن مركز الطب الميداني والدعم أن قصف المستشفى الميداني الزهراء بطريق المطار أدى إلى مقتل 5 وجرح 8 من الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى.

وبث مركز الطب الميداني والدعم تسجيلا مصورا يظهر الآثار الناجمة عن قصف المستشفى.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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