عضو «لجنة الدفاع»: تمركزات الجيش الجديدة تُسهل مهمة تحرير العاصمة من الإرهاب

أفاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، بأنَّ الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني على محاور العاصمة تدعم الأمن القومي الليبي والعربي.

وأشار الجروشي، إلى أن التمركزات الجديدة التي يسيطر عليها الجيش الليبي، جميعها مواقع استراتيجية تعزز من سيطرته العسكرية وتسهل مهمة تحرير العاصمة من الإرهاب.

ولفت الجروشي، إلى أن معركة تحرير طرابلس هي امتداد لمعارك بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب، التي قضى فيها الجيش على إرهابيين هددوا حدود الدول المجاورة واختطفوا دبلوماسييها ومواطنيها.

