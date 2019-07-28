اللواء مادي: السيطرة الجوية هي الفيصل في المعركة الحالية.. وهدفنا إنهاء حكم الميليشيات

ليبيا – قال قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش اللواء إدريس مادي إن سلاح الجو يستهدف يومياً قواعد وتمركزات الميليشيات ، مشيراً إلى أن استهدافهم مدينة الجفرة لن يحقق أي تغيير حقيقي لواقع الحال والعكس هو خسارتهم لهذه الطائرات بشكل كبير وأن السيطرة الجوية هي الفيصل في المعركة الحالية.

اللواء مادي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت أنه لم يبق للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق إلا معركة التضليل الإعلامي والشائعات لرفع الروح المعنوية لمجموعاتهم عند شعورهم بضعفهم.

وأشار إلى لجوء الميليشيات المسلحة إلى الحرب الإعلامية لاستهداف القوات المسلحة ، منوّهاً إلى أن الميليشيات تحاول تزييف الحقائق حول دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأوضح اللواء مادي أن المعركة في طرابلس هدفها المسلحة ، مشيراً إلى أن كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر هي أوامر واضحة لأفراد القوات المسلحة للمحافظة على أرواح المدنيين وعدم السماح بالتجاوزات من قبل الأفراد وتنفيذ التعليمات والإصرار على استكمال المهمة المكلفة بها الوحدات في ضواحي العاصمة طرابلس.

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