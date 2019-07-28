وزير خارجية المؤقتة يشارك في تشييع جنازة السبسي

شارك وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، في تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الحويج قدم التعازي نيابة عن رئيس الوزراء عبدالله الثني وعن أعضاء الحكومة وباسم الشعب الليبي للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأفراد عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بعث برقية تعزية رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أعرب فيها عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل السبسي.

وأجرى الحويج جملة من اللقاءات والمحادثات مع مجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية والتونسية حول الوضع الليبي الراهن.

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