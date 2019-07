خلال مراسم العزاء.. «الحويج» يجري عدة لقاءات مع شخصيات دولية حول الوضع الليبي

المتوسط:

شارك الوزير عبد الهادي الحويج ممثل الحكومة الليبية المؤقتة في تشييع جنازة الراحل رئيس الجمهورية التونسية، إلى جانب ملك إسبانيا ورؤساء فرنسا والبرتغال ومالطا والجزائر وفلسطين وشقيق ملك المغرب، ورؤساء حكومات وأمراء ووزراء وممثلين عن عشرات الدول الأخرى، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي ، فضلا عن أعضاء الحكومة التونسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء، وعدة شخصيات تونسية وأجنبية أخرى،

شارك صباح يوم السبت بقصر قرطاج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج ممثلا عن الحكومة الليبية المؤقتة في مراسم تشييع الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقد قدم التعازي نيابة عن رئيس الوزراء عبدالله الثني وعن أعضاء الحكومة وباسم الشعب الليبيي للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأفراد عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ولكافة العائلة الديمقراطية التونسية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد بعث برقية تعزية إلى محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، على إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أعرب فيها سيادته، باسمه وباسم الشعب الليبي، لرئيس المجلس، ومن خلاله لأسرة الفقيد الكبير وللشعب التونسي الشقيق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل أحد رجالات تونس الكبار وأبنائها الأوفياء.

ومن جهته، بعث رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وبمناسبة مراسم العزاء، أجرى الوزير الدكتور الحويج جملة من اللقاءات والمحادثات مع مجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية والتونسية حول الوضع الليبي الراهن.

