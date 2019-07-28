اختتام الملتقى الثاني لهيئة القيادة العامة لحركة للكشافة والمرشدات بسرت

اختتمت بمدينة سرت، أمس السبت، أعمال الملتقى الثاني للهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات والذي أستضافته مفوضية سرت للكشافة والمرشدات بمشاركة عدد من مفوضيات ليبيا .

وحضر الملتقى الدي عقد بقاعة واغادوغوا القائد العام د.فرج سليم القماطي واعضاء المكتب التنفيذي واعضاء القيادة العامة لكشاف ليبيا.

وناقش الاجتماع كل مايتعلق بالحركة الكشفية ومناقشة الصعوبات التي تواجه المفوضيات ورسم السياسات العامة للحركة الكشفية ومناقشة القرارات الصادرة وماتم خلال الاجتماع السابق

الاجتماع تميز بالصراحة والنقاش البناء الذي من شأنه المساهمه في الدفع بالحركة الكشفية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والقادة منتسبي مفوضية سرت للكشافة والمرشدات.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم بعض القادة بوسام المرج الذهبي وتقديم الدروع والشهائد للجهات الداعمة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

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