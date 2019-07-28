لجنة الانتخابات البلدية: حكم «استئناف طرابلس» لا يلغي جولات الاقتراع السابقة

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، إن حكم محكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بتعديل لائحة الاسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية، لايترتب عليه إلغاء الإنتخابات السابقة.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف يوم الإثنين الماضي حكما قضائيا بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل للائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (من النظام الفردي الى نظام القائمة).

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ونوهت لجنة الانتخابات البلدية، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى أن «حكم محكمة إستئناف طرابلس لايترتب عليه إلغاء الانتخابات السابقة»، لكنها قالت إن «يؤثر على مواعيد الإنتخابات القادمة، وأن هذا الحكم تحت إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمه العليا». وتنص تعديلات القرار رقم 18 لسنة 2019 على ضرورة الانتخاب وفقا لنظام القائمة.

ومنذ مطلع هذا العام انطلقت الانتخابات البلدية لاختيار 99 مجلسًا بلديًا، من خلال مجموعات من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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