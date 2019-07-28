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اللّواء القطعاني : تفصلنا أيام قليلة على إعلان تحرير طرابلس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 يوليو 2019 (وال) – أكد آمر اللّواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة التابع  للقوات المسلحة اللواء علي القطعاني، استعداد القوّات المسلّحة دخول قلب طرابلس، وذلك بعد نجاح الوحدات العسكرية في استنزاف الميليشيات المسلحة بضواحي المدينة .

وأوضح اللواء القطعاني ـ في تصريحات خاصّة لصحيفة “الإتحاد” ـ أنّ الجيش سيدخل طرابلس لتحريرها من الميليشيات خلال أيام معدودة.

وأشار القطعاني إلى أن تركيا وقطر دعمت المليشيات التابعة لجماعة الإخوان، بإرهابيين تمّ نقلهم من مدينة إدلب السورية ، لافتاً إلى أن الإرهابيين يتمركزون في مدينة الزاوية، لدعم ميليشيات أبوعبيدة التي تحركها قطر وتركيا حسب مصالحهما. (وال ـ طرابلس) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • bahi bah a’le golt etabit elwaghed khali a’le mabin watet seria espisyat ejdida inkamilkom biha ehkayet eserjo bi al eswihli bash tae’rfo eshkon dayer fiha k7 liblad a’le ektaf elmogarer behom

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