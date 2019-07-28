اللّواء القطعاني : تفصلنا أيام قليلة على إعلان تحرير طرابلس

طرابلس 28 يوليو 2019 (وال) – أكد آمر اللّواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة التابع للقوات المسلحة اللواء علي القطعاني، استعداد القوّات المسلّحة دخول قلب طرابلس، وذلك بعد نجاح الوحدات العسكرية في استنزاف الميليشيات المسلحة بضواحي المدينة .

وأوضح اللواء القطعاني ـ في تصريحات خاصّة لصحيفة “الإتحاد” ـ أنّ الجيش سيدخل طرابلس لتحريرها من الميليشيات خلال أيام معدودة.

وأشار القطعاني إلى أن تركيا وقطر دعمت المليشيات التابعة لجماعة الإخوان، بإرهابيين تمّ نقلهم من مدينة إدلب السورية ، لافتاً إلى أن الإرهابيين يتمركزون في مدينة الزاوية، لدعم ميليشيات أبوعبيدة التي تحركها قطر وتركيا حسب مصالحهما. (وال ـ طرابلس) ع ع

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