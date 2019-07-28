ضم مكتب القره بوللي للدعم المركزي تاجوراء

أصـدر مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي التابع لحكومة الوفاق العميد محمد فتح الله القـرار رقم 340 لسنة 2019 والقاضي بضم مـكتب الـقره بوللي بـكامل أعـضائه وآلـياته وأسلحته وأي تـجهيزات أخـرى إلـى فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي فـرع تـاجوراء.

وتوجهت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء بالتوجه لبلدية القربولي تحديداً كوبري القربولي، لتنفيذ خطة الطوارئ.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه تمت السيطرة على المنطقة بالكامل وتمشيطها ونشر دوريات إضافية ثابتة ومتحركة، للحفاظ على الأمن بالطريق الساحلي وحماية المواطنين.

يأتي ذلك على خلفية قيام قوات الجيش بالتقدم في منطقة القره بوللي والسيطرة عليها قبل أن تنسحب منها.

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